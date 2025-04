Campo do Currú: arena com 70 anos está abandonada e sendo invadida, denunciam moradores

Tradicional Campo do Currú, localizado no coração do Bairro Pacoval, zona norte de Macapá, coleciona histórias folclóricas de futebol.

Por RODRIGO DIAS

O tradicional Campo do Currú, localizado no coração do Bairro Pacoval e palco de inúmeras partidas e eventos ao longo de seus 70 anos de história, enfrenta um cenário de abandono e preocupante invasão, segundo relatos de moradores da região.

A comunidade quer a atenção das autoridades municipais diante da deterioração do espaço e do surgimento de construções irregulares em uma área historicamente considerada pública.

Há pouco mais de duas semanas, uma movimentação incomum chamou a atenção dos vizinhos da arena do Currú. Uma construção iniciou-se em uma área que, na memória dos moradores, sempre pertenceu ao complexo esportivo. A situação gerou indignação e intensificou o sentimento de negligência com o local.

O Portal SN esteve no local na última quinta-feira (24) e conversou com moradores. Genival Passos, conhecido como “Peladinho”, é um dos porta-vozes da frustração que toma conta da região. Segundo ele, a comunidade tenta, sem sucesso, a revitalização do espaço há mais de cinco anos. O abandono é evidente na falta de iluminação e manutenção, que perdura desde 2015.

“Três corpos já foram encontrados aqui, devido ser muito escuro à noite, o que facilita esse tipo de ação. Estamos querendo que o prefeito olhe um pouco por nós do Bairro do Pacoval, para revitalizar essa praça aqui. Estamos pedindo para ele olhar com carinho essa nossa área”, desabafou Genival, evidenciando a insegurança gerada pela escuridão e falta de cuidado.

Invasão e denúncia

Outra grave reclamação dos moradores diz respeito à recente invasão. Uma mulher iniciou uma construção no local, alegando ser a proprietária do terreno. Em meio a esse litígio, surgiu uma denúncia: a de que uma negociação com um funcionário da Prefeitura Municipal de Macapá tenha resultado no imbróglio, supostamente irregular.

“Moro há 49 anos aqui, nunca teve dono, sempre foi público. A mulher diz que supostamente comprou de um funcionário da prefeitura. Ela diz que tem três lotes aqui e que pegou primeiro um, dizendo ela, que deu R$ 80 mil nesse pedaço de terra aqui, mas não apresenta nenhum documento”, acrescentou Genival Passos, levantando sérias dúvidas sobre a legalidade da posse.

A situação se agrava com o fato de que a construção já estaria lançando seu esgoto diretamente no campo do Currú, comprometendo ainda mais o espaço. A estrutura da arena também precisa de intervenções, com o mato alto tomando conta, a cabine de transmissão e locuções está danificada. As arquibancadas estão tomadas por fungos, que revestem o concreto com uma camada preta.

A reportagem do portal SN procurou a administração municipal para obter um posicionamento sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

“O que a comunidade espera é que a prefeitura se manifeste e tome providências para resgatar o Campo do Currú. Aqui é um espaço de lazer e de história não só pro bairro, mas pra cidade, também”, resumiu Genival Passos.