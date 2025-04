Chefes dos 3 Poderes do Brasil prestam última homenagem ao Papa Francisco

Alcolumbre ainda participa neste sábado da Missa Exequial

Autoridades dos Três Poderes brasileiros estiveram reunidas nesta sexta-feira (25) na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para prestar as últimas homenagens ao Papa Francisco. Entre eles, está o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), que participou da cerimônia de despedida ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Também compuseram a comitiva oficial o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, as senadoras Leila Barros (PDT-DF) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), e o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Em nota oficial, Alcolumbre, primeiro judeu a presidir o Congresso Nacional brasileiro, destacou a relevância histórica e espiritual de Francisco, a quem conheceu pessoalmente em uma missa celebrada em 2019.

“Sua presença, sua palavra e sua bênção ficarão para sempre em minha memória”, afirmou.

O parlamentar ressaltou ainda o legado de Jorge Mario Bergoglio para a paz mundial, exaltando seu compromisso com a caridade, o perdão e o respeito.

“Papa Francisco foi um líder espiritual de grande coragem, cuja luta em favor dos mais necessitados inspirou milhões ao redor do planeta”, declarou.

A participação de Davi Alcolumbre e das demais autoridades brasileiras na cerimônia reforça o papel institucional do Brasil no diálogo entre culturas e religiões, ao homenagear um líder que marcou a história contemporânea com mensagens de fraternidade, justiça e esperança.

A Missa Exequial será celebrada neste sábado (26), na Praça de São Pedro, presidida pelo Cardeal Giovanni Battista Re, Decano do Colégio Cardinalício. A cerimônia incluirá os ritos da Última Commendatio e da Valedictio, com encerramento previsto para o meio-dia (horário local), seguido do traslado do corpo do Papa Francisco para a Basílica de Santa Maria Maggiore.