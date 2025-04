Ciclista leva vários tiros, agoniza, levanta e sai pedalando novamente

Caso ocorreu em uma das vias de acesso ao Bairro Acquaville, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um vídeo capturou o momento em que um homem pedalando sua bicicleta foi atingido por diversos tiros em uma das vias de acesso ao Bairro Acquaville, em Santana, a 17 km de Macapá.

O incidente, ocorrido na tarde do último domingo (20), mostra além da cena de violência, a resiliência surpreendente.

No vídeo, é possível observar claramente o instante em que um indivíduo de camisa vermelha, também em uma bicicleta, se aproxima da vítima que está com uma pipa na mão e efetua os disparos. Após ser atingido, o ciclista cai ao chão, fica agonizando por 10 segundos enquanto o autor foge.

A vítima pede ajuda, mas ninguém aparece para auxiliar. Ela então decidiu seguir sozinha. Juntou forças, montou novamente na sua bicicleta e seguiu pedalando.

Segundo o apurado pelo Portal SN, baleado, o ciclista se dirigiu ao Hospital de Emergências de Santana. Lá, a equipe médica constatou pelo menos três perfurações. Ele passou por uma cirurgia e encontra-se fora de perigo.

Até o momento, a identidade do autor dos disparos permanece desconhecida. As autoridades policiais foram informadas sobre o ocorrido e já iniciaram as investigações.