Ciclista morre atropelado por caminhão de autoescola

Caso ocorreu na Avenida Carlos Lins Cortes, no Bairro Infraero 2, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Francinaldo de Souza Farias, de 30 anos, morreu nesta terça-feira (29), após ser atingido por um caminhão pertencente à autoescola São Cristóvão. O acidente ocorreu na Avenida Carlos Lins Cortes, localizada no Bairro Infraero 2, zona norte de Macapá.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), o acidente ocorreu quando tanto o caminhão, que tracionava um reboque, quanto a bicicleta conduzida por Francinaldo seguiam no sentido sul/norte da via. Em circunstâncias ainda sob investigação, houve uma colisão lateral que resultou na queda do ciclista sob as rodas do veículo pesado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e compareceu ao local, onde a equipe médica constatou o óbito de Francinaldo de Souza Farias.

O condutor do caminhão, identificado como Lucas André Silva Santos, de 28 anos, que seria aluno da autoescola, permaneceu no local do acidente. Ele e o instrutor que o acompanhava foram submetidos ao teste do etilômetro, ambos com resultado negativo para a ingestão de álcool.

Após a realização da perícia e dos procedimentos legais, o caminhão da autoescola foi liberado. A Polícia Civil deverá instaurar um inquérito para apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente fatal.