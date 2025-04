Clécio anuncia aumento de 12,30% para profissionais da educação

Anúncio foi feito ontem (2) à noite após dois dias de diálogos com o Sinsepeap

Por SELES NAFES

Após dias de negociações com o Sindicato dos Servidores em Educação do Amapá (Sinsepeap), o governador Clécio Luís (SD) anunciou na noite de ontem (2) um reajuste salarial de 12,30% para os profissionais da educação.

Segundo o governador, o aumento será implementado em duas etapas: inicialmente, um acréscimo de 6,27%, seguido de mais 5,73% em outubro, tomando como referência o salário de setembro. A segunda parcela será viabilizada por meio de um projeto de lei.

“Além disso, nossas progressões estão em dia, estamos atualizando a licença-prêmio e substituindo os profissionais em licença por servidores efetivos. Aqueles que aceitarem a proposta receberão pró-labore para cobrir o período dos afastados. Isso é respeito e valorização dos profissionais da educação”, destacou o governador em um vídeo publicado nas redes sociais.

Agora, a proposta será apresentada pela diretoria do Sinsepeap à categoria em assembleia. Além da presidente do Sinsepeap e do governador, participaram das rodadas de negociação o ex-secretário de Administração Paulo Lemos, que assumirá uma cadeira de deputado federal; o secretário de Planejamento, Lucas Abraão, e o secretário da Receita Estadual, Jesus Vidal.