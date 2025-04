Clécio anuncia concurso para Oficiais da PM e Bombeiros após 15 anos de espera

O edital, que exigirá nível superior completo, tem previsão de ser publicado já no mês de junho.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O governador Clécio Luís anunciou, por meio de suas redes sociais, o lançamento do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do estado.

“Após quinze anos de espera, estamos lançando o concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá”, celebrou o governador.

De acordo com o anúncio, a banca organizadora do certame foi contratada nesta quarta-feira (30). O edital, que exigirá nível superior completo, tem previsão de ser publicado já no mês de junho.

A divulgação ocorreu às vésperas do Dia do Trabalhador, o que foi destacado pelo governador como um presente e uma nova oportunidade para os cidadãos amapaenses.

“Na véspera do Dia do Trabalhador, a gente inicia as comemorações lançando oportunidades. Foco nos estudos, pessoal”, incentivou.