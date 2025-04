Clécio fecha acordo e Hospital de Amor vai operar Centro de Radioterapia

Obras do centro estão 99% concluídas

Por SELES NAFES

O Hospital do Amor, referência em diagnóstico e tratamento de câncer no Brasil, assumirá a operação do Centro de Radioterapia do Amapá, que está na fase final de construção, na zona norte de Macapá. Ontem (8), o governador Clécio Luís inspecionou as obras e apresentou a estrutura ao presidente do HA, Henrique Prata.

Na semana passada, Clécio esteve em Rondônia, onde fica a sede do Hospital de Amor, e que recebe pacientes amapaenses e de várias partes do Brasil. No Amapá, o HA atua somente no diagnóstico da doença.

O governador propôs que a entidade assuma o Centro de Radioterapia e, no futuro, gerencie todo o tratamento de câncer, reduzindo a necessidade de os amapaenses procurarem outros centros especializados do país, como Rondônia.

“Queremos que os amapaenses façam todo o tratamento de câncer aqui no Amapá”, comentou o governador, ao lado de Henrique Prata, que aceitou a proposta.

“Este é um momento marcante para o nosso estado. Com essa iniciativa, estamos trazendo um serviço de excelência, reconhecido no Brasil e no mundo, e garantindo que nossos cidadãos não precisem mais sair do Amapá para tratar o câncer com dignidade e qualidade”, acrescentou.

As obras do Centro de Radioterapia começaram no início da gestão de Clécio e estão com 99% de execução concluída. A estrutura, que se encontra na etapa final de instalação dos equipamentos, foi construída a poucos metros do Hospital de Amor, próximo da Rodovia do Centenário, onde o governador assinou um convênio com a instituição.

“Nossa parceria visa fortalecer a prevenção, descentralizar os serviços e apostar com mais força no diagnóstico precoce como política pública fundamental para salvar vidas. Tudo isso foi possível com o empenho e dedicação do nosso senador Davi Alcolumbre”, concluiu o governador.