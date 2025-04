Clécio promove maior ascensão profissional da história da PM no Amapá

Foram 852 militares promovidos. Cerimônia ocorreu no Sambódromo de Macapá.

Em uma solenidade marcada por emoção e reconhecimento, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), promoveu nesta quinta-feira (17), no Sambódromo de Macapá, a maior ascensão de carreira já registrada na história da Polícia Militar do estado. Ao todo, 852 policiais militares foram promovidos, entre praças e oficiais, numa demonstração de valorização da tropa.

A cerimônia teve como ponto alto a formatura da primeira turma de cabos da PM, com 577 soldados promovidos à nova graduação. É o primeiro grupo a ser contemplado com os efeitos da Lei de Promoção à graduação de cabo, sancionada em dezembro de 2024. A legislação garante o avanço automático para a patente após quatro anos de serviço, sem a exigência de concurso público ou curso de formação.

Além dos novos cabos, 44 militares concluíram o Curso Especial de Formação de Sargentos, e outros 231 praças e oficiais também ascenderam na hierarquia, incluindo promoções ao posto de coronel e capitão.

Durante a solenidade, o governador destacou que a reestruturação da carreira militar tem o objetivo de criar perspectivas reais de crescimento para os profissionais da segurança pública.

“Reestruturamos completamente a carreira da Polícia Militar do Amapá. Hoje, os soldados já conseguem se enxergar no futuro, saber em que ano podem alcançar determinada patente e que cursos precisam fazer para chegar ao oficialato. Tudo isso gera mais empenho, mais sonho de futuro. Queremos policiais motivados, que deem o seu melhor”, afirmou Clécio Luís.

Ele também ressaltou que o reconhecimento vai além das promoções, citando os investimentos feitos no setor.

“Este é o momento de maior investimento na história da segurança pública. Compramos fuzis israelenses, muita munição, armamentos não letais, investimos em inteligência e vamos fazer a maior entrega de viaturas já vista: 135 novas viaturas. É um momento muito importante para a segurança pública do nosso estado”, completou.

Para o comandante da PM, coronel Costa Júnior, a decisão do governo representa uma virada de chave para a tropa.

“É um trabalho de muita coragem do governo do Estado em apostar na valorização dos policiais militares. Essa promoção é o reconhecimento do esforço desses profissionais, desde coronel até soldados. Isso vai refletir diretamente no desempenho nas ruas de Macapá e em outros municípios”, avaliou.

Entre os promovidos, o tenente Silva Júnior, agora capitão, definiu o momento como histórico.

“É a maior promoção de praças e oficiais da história da Polícia Militar. É um dia de felicidade para os promovidos, para os familiares. São novas atribuições, novas responsabilidades. Um momento de conquista para todos nós.”

A cerimônia também homenageou personalidades civis e militares com medalhas de mérito, em reconhecimento pelos serviços prestados à corporação e à sociedade amapaense.