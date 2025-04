Cocaína embrulhada para presente estava avaliada em mais de R$ 300 mil, diz polícia

Agente à paisana encontra os embrulhos dentro de carro de aplicativo: presentes eram tabletes de cocaína. Apreensão ocorreu em Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Cinco tabletes de cocaína, avaliados em R$ 336 mil, foram apreendidos neste sábado (5) pela Polícia Civil do Amapá. A droga estava embalada como se fosse um presente e era transportada por um funcionário de embarcação que fazia o trajeto entre Belém (PA) e Macapá.

A apreensão, ocorrida no sábado (5), em um porto particular da cidade de Santana – a 17 km de Macapá –, foi resultado de uma operação da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), que monitorava o suspeito por envolvimento com tráfico interestadual.

De acordo com o delegado Estefano Santos, titular da unidade, a investigação apontava que ele trazia semanalmente entorpecentes da capital paraense.

Os policiais flagraram o momento em que a droga foi repassada a um motorista de aplicativo, que tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Ambos — o funcionário da embarcação e o motorista — foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à audiência de custódia.

O delegado Estefano reforçou o compromisso com o combate ao tráfico e pediu o apoio da população por meio do Disque Denúncia da DENARC: (96) 98141-4161. O sigilo das informações é garantido.