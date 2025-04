Com 7,5 mil inscrições, Corrida da Mulher no Jari se consolida entre os maiores eventos do Norte

Show com o cantor Léo Santana encerrará programação

A Corrida e Caminhada da Mulher de Laranjal do Jari chega à sua 9ª edição se consolidando como um dos maiores eventos esportivos do Norte do Brasil. Neste ano, a prova atingiu a marca impressionante de 7,5 mil inscrições, reafirmando seu crescimento e impacto na região.

Com o tema “Charmosas e Destemidas”, a corrida acontecerá no dia 5 de abril (próximo sábado), com percursos de 3 e 5 quilômetros, levando as participantes pelas principais ruas de Laranjal do Jari, município a 268 km de Macapá.

O evento, que celebra o Dia Internacional da Mulher (8 de março), é organizado pela Prefeitura de Laranjal do Jari, com o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa.

Crescimento e reconhecimento

O sucesso da Corrida da Mulher é notável. Em sua primeira edição, realizada em 2017, a prova contou com cerca de 600 participantes. Hoje, com mais de 7,5 mil inscritas, ela se consagra como a maior corrida de rua exclusiva para mulheres da Região Norte.

Show nacional e atrações locais

Além da competição esportiva, o evento contará com uma programação especial. Após a corrida, o público poderá curtir apresentações de DJs, bandas locais, da cantora Letícia Auolly e o aguardado show nacional de Léo Santana, que promete encerrar a festa com muita música e animação.