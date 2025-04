Com preços entre R$ 12 e R$ 25, programa oferta pescado acessível na Semana Santa

Pontos de venda da iniciativa do Governo do Amapá serão ativados em Macapá e 7 municípios do interior.

Da REDAÇÃO

As vendas do programa Peixe Popular, que garante pescado a preços acessíveis durante o período da Semana Santa, iniciam nesta quarta-feira (16), na capital e mais 7 municípios do interior do Amapá.

Com valores que variam entre R$ 12 e R$ 25, a ação segue até sexta-feira (18), e oferece ao consumidor mais de 20 espécies de peixes. A iniciativa é do Governo do Estado.

Coordenada pela Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepaq), a ação contempla pontos de venda em Macapá, incluindo áreas rurais como Tessalônica e Ariri, além das cidades de Santana, Cutias, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Itaubal, Vitória do Jari e Tartarugalzinho. Em todos os locais, o atendimento ao público ocorre das 8h às 19h.

A proposta é conter o aumento dos preços provocado pela alta demanda nesta época do ano, ao mesmo tempo em que incentiva empreendedores locais a comercializar o produto com preços reduzidos. A expectativa é de que cerca de 150 toneladas de pescado sejam vendidas ao longo dos três dias de programação.

Entre as espécies disponíveis estão pirapitinga, dourada, filhote, tamoatá, uritinga, entre outras. Os consumidores podem encontrar tanto pescado vivo quanto filé de peixe nos pontos de venda.

Além de garantir alimento de qualidade à mesa das famílias, o Peixe Popular também movimenta a economia amapaense. A ação deve gerar mais de 400 empregos diretos e indiretos, com uma previsão de injetar R$ 2 milhões no setor pesqueiro local.

Pontos em Macapá

Horário: 8h às 19h

Praça da caixa d’água, Buritizal (Zona Sul)

Avenida Ranolfo Gato, entrada do Marabaixo (Zona Oeste)

Avenida Ivaldo Veras, em frente a Cidade do Samba, no Zerão (Zona Sul)

Rodovia do Centenário (Norte e Sul), ao lado da Polícia Federal, Infraero II (Zona Norte)

Vale Verde, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha (Expofeira do Amapá)