Corpo de Jenife embarca para o Brasil

Amapaense foi morta no dia 2 por um adolescente e, desde o crime, familiares cobram explicações das autoridades bolivianas

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O corpo da estudante de medicina Jenife Silva, de 37 anos, iniciou o translado em voo comercial nesta terça-feira (22), saindo de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com destino a Guarulhos, em São Paulo, no Brasil. A previsão de chegada do avião trazendo o corpo da santanense é para as 11h desta quarta-feira (23), no Aeroporto Internacional de Macapá. Logo após o desembarque, o corpo deverá ser submetido a uma nova autópsia.

A informação foi confirmada pelo cunhado de Jenife, Maic Bezerra, que acompanha o caso em Santana, no Amapá. Após o martírio sofrido pela irmã de Jenife e dois tios que foram até a Bolívia — enfrentando a falta de informações precisas das autoridades bolivianas, além da burocracia do país vizinho — muitas dúvidas sobre as circunstâncias do crime ainda deverão ser investigadas. Dificuldades financeiras também fizeram parte dos inúmeros problemas enfrentados diariamente.

Somente com os custos advocatícios, a família de Jenife precisou desembolsar cerca de R$ 17,5 mil. Após a chegada do corpo ao Brasil, a advogada continuará acompanhando o desenrolar das investigações.

A pedido dos advogados, os familiares também arcaram com os custos de uma nova autópsia, diante da ausência de elementos da acusação e da falta de detalhes na investigação conduzida pelas autoridades de Santa Cruz de La Sierra.

De acordo com a família, Jenife será velada e enterrada na sexta-feira (25), após a realização da nova autópsia pelas autoridades brasileiras. O adolescente acusado de cometer o crime continua apreendido.