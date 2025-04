Criminosos com fuzil americano e pistola 9mm morrem após atacar o Bope

Troca de tiros aconteceu na região do Buerinho, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Ocupantes de um carro de passeio abriram fogo contra uma patrulha da Rotam/Bope, na noite desta terça-feira (29) e dois deles, que estavam armados com uma pistola e um fuzil, acabaram mortos em revide.

O confronto aconteceu no Buerinho, região periférica de constantes conflitos entre membros do crime organizado e a Polícia Militar do Amapá, entre os bairros São Lázaro e Pacoval, na zona norte de Macapá.

As informações repassadas pelo serviço de inteligência do Bope indicavam um possível ataque contra rivais, no bairro Pacoval, e que os criminosos ligados a uma determinada facção estariam fortemente armados em um Fiat Mobi de cor branca.

O patrulhamento foi intensificado na região e o carro indicado foi localizado na Rua do Bueiro. Os policiais disseram que houve a tentativa de abordagem com a utilização dos sinais sonoros e luminosos, mas, simultaneamente, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo – momento em que tiveram que revidar.

O motorista do Fiat, segundo a polícia, saiu do carro empunhando uma pistola e foi atingido na troca de tiros, enquanto outros dois ocupantes correram em direção a uma área de pontes, sendo possível visualizar que um deles estava com armamento pesado, do tipo fuzil.

A área logo foi cercada por outras equipes que chegaram em apoio e não demorou para o indivíduo que estava com o fuzil ser encontrado em área de pontes, escondido em uma casa. Ele também morreu ao usar o armamento contra os policiais. O terceiro criminoso ainda não foi localizado.

As armas utilizadas pelos criminosos são um fuzil de calibre 556, de fabricação americana, e uma pistola calibre 9mm, ambas de uso restrito das forças de segurança segundo a legislação brasileira em vigor. Ambas foram apresentadas à Polícia Civil no Ciosp do Pacoval.

Até o momento desta publicação, apenas um dos criminosos mortos havia sido identificado: Danilo Eloan de Sena do Rosário, 21 anos. Segundo a polícia, ele era o motorista do Mobi e estava armado com a pistola 9 mm.