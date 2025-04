De guia turístico a alfaiate, Amapá abre quase 3 mil vagas de qualificação profissional

O guia de turismo é uma das profissiões em alta no estado do Amapá.

O Governo do Amapá iniciou hoje (7) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que oferece 2.990 vagas em 37 cursos técnicos e de qualificação profissional. As oportunidades são gratuitas e voltadas para públicos diversos, desde crianças a partir de 8 anos até jovens e adultos.

As vagas estão distribuídas entre sete centros de ensino localizados em Macapá e Santana, com o objetivo de impulsionar a formação técnica, a geração de emprego e renda, e o desenvolvimento educacional da população.

Entre os cursos oferecidos, estão formações técnicas e de qualificação em áreas como Recursos Humanos, Administração, Serviços Jurídicos, Segurança do Trabalho e Eletroeletrônica, além de capacitações práticas e culturais, como Guia de Turismo, Cozinha, Alfaiate, Artesão de Cerâmica, Ilustrador, Pintura em Tecidos, Serigrafia, Artes Visuais, Processos Fotográficos, Biojoias, Massoterapia, Recreação Cultural, e Produção de licores com frutas regionais.

A população também poderá se inscrever em cursos de idiomas com turmas de Francês básico e intermediário, voltadas a crianças, adolescentes e adultos, e formações voltadas à economia da floresta, como Agroecologia, Pesca, Floresta e Meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site escolapublica.ap.gov.br, em duas etapas, sempre a partir das 14h:

De 7 a 9 de abril, para os seguintes centros: Cândido Portinari (Artes Visuais), Cepajob (Ensino Profissionalizante), Maria Salomé Gomes Sares (Santana), Centro Integrado de Formação em Pesca e Aquicultura.

De 14 a 16 de abril, para os centros: Bi Trindade (Arte e Cultura), Centro Cultural Franco-Amapaense, Centro de Língua Francesa Danielle Mitterrand.

Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso, conforme os critérios estabelecidos em edital. Há ainda a previsão de reserva de vagas: 20% para pessoas autodeclaradas afrodescendentes, 5% para pessoas com deficiência, e 5% para indígenas.

As aulas estão previstas para iniciar na primeira quinzena de maio.