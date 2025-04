Defesa de acusado de matar desafeto em calçada de mercearia costuma alegar insanidade mental

Acusado foi preso ainda em flagrante, na tarde de domingo, em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A defesa do criminoso que foi filmado matando a facadas um homem que bebia na calçada de uma mercearia na zona sul de Macapá, costuma alegar insanidade mental para livrar seu cliente das acusações. O crime, ocorrido no último sábado (12), próximo do Habitacional Açucena, já é a 3ª acusação de homicídio que ele vai enfrentar, segundo a Polícia Civil do Amapá.

O acusado foi preso na tarde deste domingo (13) após uma ação ininterrupta da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a polícia, Railan Barbosa dos Santos, de 26 anos, confessou o assassinato. Ele afirmou aos agentes que esfaqueou a vítima porque, horas antes, o homem teria jogado uma latinha de cerveja em seu rosto.

A vítima, Laudeci de Souza Lobato, de 41 anos, chegou a tentar se levantar após ser atingido, mas devido à gravidade dos ferimentos no tórax e no braço, desabou na calçada. Ele morreu em poucos minutos. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Conhecido pelo apelido de Pirulito, o agressor fugiu logo após o ataque. Ele foi localizado nas proximidades do local do crime, em uma via pública atrás do habitacional Açucena. Cercado pelos investigadores da DHPP, não teve chance de reagir: levantou as mãos, se jogou no chão e foi imobilizado.

Railan Barbosa dos Santos foi autuado em flagrante por homicídio. Ele aguarda audiência de custódia.

Histórico

Segundo a polícia, Railan tem na ficha criminal duas condenações, uma por furto qualificado (2017) e uma por tráfico de drogas (2022), a qual obteve progressão ao regime aberto em setembro de 2024 – por isso não estava atrás das grades.

Além disso, quando cometeu o crime no sábado, ele já respondia por outros dois homicídios, que teriam sido praticados, segundo a polícia, em 2018, também com uso de arma branca, e em 2021.

Ele ainda será julgado por esses crimes. Os julgamentos ainda não ocorreram porque ainda está em análise pela justiça a alegação de insanidade mental feita pela defesa de Railan, uma tentativa de torná-lo o que a lei conhece como ‘inimputável’ – ou seja, um indivíduo que não é legalmente responsável por seus atos, e, portanto, não pode ir a julgamento por homicídio.