Desacompanhado dos pais, menino de 11 anos morre afogado em balneário

Caso ocorreu no município de Porto Grande, a 102 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um triste incidente marcou a tarde do último domingo (6) no município de Porto Grande, localizado a 102 quilômetros de Macapá. O menino Felipe Fonseca dos Santos, de apenas 11 anos, perdeu a vida por afogamento no balneário da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM), a vítima não estava acompanhada dos pais no momento da fatalidade.

Ao serem acionados, os socorristas encontraram um homem realizando manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em Felipe, que já estava na calçada. Apesar dos esforços de primeiros socorros e do rápido encaminhamento para uma unidade hospitalar, o menino não resistiu.

A Polícia Civil esteve no local para iniciar a investigação sobre as circunstâncias do afogamento. O Conselho Tutelar também foi acionado e compareceu ao balneário, dada a informação de que a criança estava desacompanhada dos pais ou responsáveis.

A investigação objetiva entender como o menino teve acesso à área do balneário sem a presença de um adulto responsável.

Nas redes sociais, a Escola Municipal Amélia Bitencourt, onde o aluno estudava em Porto Grande, emitiu nota de pesar pela perda.