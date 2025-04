Do barbecue de cupuaçu ao tucupi preto: os sabores inovadores da floresta amapaense

A iniciativa já conquistou paladares para além das fronteiras brasileiras através do empreendedorismo feminino e da bioeconomia.

Por RODRIGO DIAS

A paixão que nasceu entre panelas e ingredientes, inicialmente como um ato de sobrevivência, transformou a vida de Aldaleia Costa e impulsionou a criação do Empório Shekinah, um negócio que celebra os sabores autênticos do Amapá. A iniciativa já conquistou paladares para além das fronteiras brasileiras através do empreendedorismo feminino e da bioeconomia.

A história de Aldaleia é um testemunho de superação. Ela não esconde as dificuldades da infância, marcada pela fome em Belém do Pará. Mãe precoce, aos 22 anos já tinha três filhos. Viu no Amapá a promessa de uma vida melhor, mas em solo tucuju enfrentou a dolorosa realidade da violência doméstica. Contudo, Aldaleia encontrou na venda autônoma de alimentos a força para romper o ciclo de abuso, um ponto de inflexão que mudou sua trajetória.

Com uma veia inovadora, a empreendedora sempre teve prazer em preparar geleias, pimentas e licores para consumo próprio e para presentear amigos. O hobby floresceu nos intervalos de sua atuação como chef de cozinha. Em 2015, uma oportunidade catalisou a transformação: uma aula sobre reaproveitamento de alimentos, viabilizada pelo Sebrae através do projeto Alimentação Fora do Lar, acendeu a chama para transformar sua paixão em negócio. Seus produtos artesanais logo ganharam destaque em feiras gastronômicas locais, prenunciando o sucesso que estava por vir.

Um marco crucial para o Empório Shekinah ocorreu em 2022, com a conquista do Selo Amapá. Determinada a focar integralmente em seu projeto, Aldaleia encerrou as atividades de um restaurante e o fornecimento de refeições para empresas em um Shopping de Macapá.

“Com as consultorias, cursos e treinamentos do Sebrae, pude me aperfeiçoar. Isso me incentivou a estudar, hoje sou tecnóloga em gastronomia, técnica em cozinha, pós-graduada em alimentação e nutrição, contadora e estou terminando o curso de pedagogia, tudo para melhor empreender”, relata Aldaleia, evidenciando a busca constante por conhecimento como pilar de seu negócio.

Hoje, a diversidade de produtos do Empório Shekinah impressiona. Geleias com sabores exóticos, molhos de pimenta com ardência que varia das regionais às mais intensas do mundo, licores artesanais, cachaças aromatizadas, biscoitos, farofas crocantes, trufas irresistíveis, o emblemático tucupi preto e barbecues com combinações surpreendentes compõem um catálogo que celebra a riqueza da culinária amapaense.

“Foi um mergulho de cabeça junto com minha filha. Nós duas trabalhamos juntas. Comecei com alguns sabores e senti a necessidade de me aperfeiçoar para atender às exigências do mercado”, relembra a empreendedora, destacando a parceria familiar como um dos pilares do negócio.

A valorização dos ingredientes locais é um dos alicerces do Empório Shekinah. Aldaleia prioriza a colaboração com produtores da região, explorando a vasta gama de sabores que o Amapá oferece.

“Nossa matéria-prima vem direto do produtor local. Queremos trabalhar com a riqueza que temos, colocando a regionalidade como prioridade”, enfatiza a chef empreendedora.

Aos 57 anos, Aldaleia investe continuamente em estudos e experimentações para criar produtos singulares no mercado local. O lançamento do tucupi preto, o “shoyu amazônico” extraído da mandioca brava, tradicionalmente produzido por comunidades indígenas, representou um marco.

Sua versatilidade, inclusive em coquetéis, conquistou os consumidores. O sucesso abriu espaço para novas criações, culminando no lançamento, em 2024, de barbecues com sabores inéditos como cupuaçu, taperebá e bacuri, que rapidamente se tornaram sensação.

Apesar do pouco tempo de existência formal, o Empório Shekinah já colhe os frutos de sua dedicação. O crescimento é notável, tanto na variedade de produtos quanto na expansão da clientela e na participação em importantes feiras e eventos na América Latina e nos Estados Unidos.

“Temos tido grandes oportunidades e abraçado todas elas. Muitas portas se abriram com feiras nacionais e internacionais”, comemora Aldaleia.

Todos os produtos são cuidadosamente elaborados no aconchego de sua casa. Com a humildade de quem reconhece a jornada contínua, a empreendedora foi agraciada com o prestigiado Prêmio Dólmã, um reconhecimento internacional que celebra a excelência na gastronomia entre Brasil e Guiana Francesa. Seu desejo é ver os sabores do Amapá ganharem o mundo.

Atualmente, as delícias do Empório Shekinah podem ser encontradas no Mercado Central de Macapá, em uma charmosa loja no bairro Santa Rita e através das redes sociais (@emporio.shekinah). Além disso, a chef empreendedora fornece seus produtos para diversos estabelecimentos locais.

“Já temos a aceitação do público, que é o mais importante. Agora, esperamos conseguir entrar em mais estabelecimentos locais e levar os sabores do Amapá para cada vez mais pessoas. Sou a prova que empreender muda vidas”, finalizou Aldaleia.

A inspiradora trajetória de Aldaleia Costa e do Empório Shekinah é um exemplo de como a paixão, a resiliência e a valorização da identidade regional podem florescer em um negócio de sucesso com reconhecimento internacional, levando os autênticos sabores do Amapá para o mundo.