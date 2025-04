Do hip-hop ao balé, Dia da Dança é celebrado com coreografias em Santana

Programação ocorre a partir de 19h30, no Teatro Silvio Romero, no município que fica a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O Teatro Silvio Romero, localizado no município de Santana, a cerca de 17 km de Macapá, realiza nesta terça-feira (29) uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Dança. Companhias e grupos locais sobem ao palco com apresentações em diversos estilos e coreografias, prometendo animar o público presente.

Santana abriga inúmeros grupos de dança espalhados por diversos bairros, atuando em estilos que vão do break dance e hip-hop à dança clássica, de salão, além de quadrilhas juninas, entre outros. A dança, uma das formas mais antigas de expressão humana — anterior até mesmo à linguagem falada —, hoje se manifesta de diversas formas: nos palcos, nas ruas, em videodanças e nos mais variados ambientes.

“Para mim, a dança representa estilo de vida, educação, lazer, manifestação popular e transformação social. Danço desde os 7 anos e hoje tenho 35. Sem a dança, minha vida seria completamente diferente”, afirmou Lidivan B. Boy.

As apresentações começam às 19h30, com a participação dos grupos Companhia Amitié, Rodas da Saia, Swing Socyet, Os Incríveis, Ritmo Popular, entre outros. Segundo Cleber Wanderley, integrante do Conselho Municipal de Cultura, a programação tem como objetivo valorizar os diversos segmentos e estilos da dança.

“Como a dança tem um movimento muito forte em Santana, iremos homenagear várias pessoas que contribuem para essa arte na nossa cidade, destacando seus trabalhos e enaltecendo a cultura local”, finalizou.

Dia Internacional da Dança

O Dia Internacional da Dança, ou Dia Mundial da Dança, é comemorado em 29 de abril. A data foi instituída em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança da UNESCO, em homenagem ao nascimento de Jean-Georges Noverre (1727–1810), mestre francês do balé e considerado o criador do balé moderno.