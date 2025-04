Do PSOL, Paulo Lemos critica projeto de colega que proíbe petróleo no AP: ‘equivocado’

Paulo Lemos deve assumir a cadeira de deputado federal pelo PSOL nos próximos dias, e disse que vai dialogar com o colega de partido e outros parlamentares

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Prestes a assumir uma cadeira de deputado federal pelo PSOL, o ex-candidato a prefeito de Macapá, Paulo Lemos, se posicionou publicamente nesta quinta-feira (17), revelando que vai mobilizar colegas de partido e aliados no Congresso contra a proposta do correligionário Ivan Valente, de São Paulo. Valente protocolou ontem (17), na Câmara Federal, um projeto de lei que proíbe a exploração de petróleo e gás na Amazônia.

Lemos afirma que não é possível comparar o local visado pela Petrobras com outras bacias da Amazônia, lembrando que a área a ser explorada está situada na costa do Amapá, próxima de onde a Guiana já realiza extração de petróleo.

“Não estamos falando de perfuração nos rios Matapi, Vila Nova ou Araguari, mas da perfuração de poços a quase 600 km da foz do Rio Amazonas e a 160 km do Cabo Orange (Oiapoque). A Petrobras tem expertise e sem registro de acidentes na perfuração”, ressaltou ao Portal SN.

Para Paulo Lemos, é preciso pensar no Amapá, que já é o estado mais protegido do país e merece a oportunidade de promover o desenvolvimento de seu povo.

“É só o pessoal do Sul e do Sudeste vir aqui ouvir a opinião dos nossos povos tradicionais, como os quilombolas e os indígenas e ver. Vamos dialogar com a bancada e o deputado Ivan Valente, que é um pessoal que eu respeito muito, mas que está equivocado”, concluiu.