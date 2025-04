Dois meses após executar pai, criminosos eliminam filho

Crime ocorreu no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente que trabalhava como entregador em uma mercearia da zona sul de Macapá foi executado a tiros no início da tarde desta quinta-feira (10), no Bairro Congós.

Vitor Willian Nascimento de Souza, de 16 anos, estava sendo ameaçado por criminosos desde a morte de seu pai, assassinado em fevereiro deste ano no Bairro Infraero I, na zona norte da capital.

Por conta das ameaças de morte, a vítima se mudou para a zona sul há cerca de 20 dias e, no início da tarde de hoje, foi surpreendida por três criminosos no local de trabalho.

Sabendo que passaria a ser alvo dos bandidos, o menor tentou fugir pelas ruas e foi perseguido até a 11ª Avenida, onde foi atingido por vários disparos de pistola calibre 380.

Após o ataque, os atiradores fugiram correndo e ainda não foram identificados. A polícia não confirmou se o adolescente tinha envolvimento com o crime organizado, mas descobriu que o pai dele foi executado nas proximidades do Campo do Lalau, após marcar encontro com uma mulher por telefone.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHHP) acompanharam os trabalhos das Polícias Científica e Militar e agora seguem em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.