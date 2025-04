‘Dono do beco’ xinga policiais após prisão de sobrinho por tráfico de drogas

Ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Durante patrulhamento de rotina, militares do 4º Batalhão da PM do Amapá prenderam um homem acusado de envolvimento com o tráfico de entorpecentes, na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (22), no local conhecido como ‘Beco do Aderbal’, um ponto já identificado pela PM como área de comercialização de drogas na comunidade Baixada do Ambrósio – área de palafitas às margens do Rio Amazonas.

Segundo a corporação, o suspeito demonstrou comportamento suspeito ao notar a presença da equipe policial e tentou se esconder em uma residência.

Os militares entraram no imóvel e encontraram mais de R$ 700 em dinheiro trocado, papelotes de maconha, uma tesoura, sacos plásticos e uma balança de precisão — itens comumente utilizados no comércio de drogas.

Durante a ação, populares tentaram tumultuar a abordagem, com xingamentos contra os policiais.

O local onde a prisão ocorreu leva o nome de Cleybson Trindade da Silva, conhecido como ‘Aderbal’, que possui passagens pelo Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen) e seria o responsável pela gravação das imagens.

O homem preso é sobrinho dele, Gabriel Trindade, que foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.