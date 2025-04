Durante ronda, PMs jogam bola com crianças e reforçam laços com a comunidade

Ação do 12° BPM fortalece o policiamento comunitário e emociona moradores

Por SELES NAFES

Policiais do 12° Batalhão de Polícia Militar do Amapá, em Oiapoque, a 590 km de Macapá, têm demonstrado na prática como fortalecer os laços com a comunidade. Durante ronda, uma guarnição decidiu descer da viatura e fazer uma ‘pelada’ de futebol com crianças do bairro Nova Esperança.

A ideia dos policiais é promover momentos de lazer e integração. O gesto de empatia e aproximação surpreendeu os moradores, que enxergaram na atitude um exemplo de como a segurança pública pode ser construída com base no respeito e na colaboração.

A breve interação gerou um impacto significativo, transmitindo às crianças a ideia de que a farda policial simboliza não apenas autoridade, mas também proteção e apoio. Além disso, a ação reforçou valores como trabalho em equipe, disciplina e a importância do esporte como ferramenta de inclusão social.

Para o comando da PM em Oiapoque, ações como essa fazem parte da estratégia de policiamento comunitário, que busca fortalecer os laços com a população e criar um ambiente mais seguro e harmonioso.

O episódio reafirma o compromisso da corporação com o bem-estar e o desenvolvimento social, mostrando que a segurança pública vai além da repressão ao crime e se baseia na construção de relações de confiança com a comunidade.