Em ‘boca’ de habitacional, casal recebia encomendas e mototaxista fazia as entregas

Além das prisões, agentes da Narcóticos apreenderam porções de cocaína, maconha e crack.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma ação da Polícia Civil do Amapá desarticulou, nesta quinta-feira (10), um esquema de tráfico de drogas que funcionava a partir de um apartamento no Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá. Segundo as investigações, o ponto de venda era gerenciado por um casal, e as entregas de entorpecentes eram feitas por um mototaxista, de forma organizada e constante.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Durante a ação, dois suspeitos foram presos e diversas porções de drogas foram apreendidas, incluindo cocaína, maconha e crack, além de materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

De acordo com o delegado Estefano Santos, titular da DENARC, a investigação teve início após denúncias anônimas feitas nos dias 2 e 4 de abril por meio do disque denúncia da especializada. As informações apontavam intensa movimentação de tráfico no local.

Com base nos relatos, a equipe iniciou o monitoramento do apartamento e confirmou a dinâmica do crime. O mototaxista, de 52 anos, que seria o responsável pelas entregas, foi preso no bairro Araxá, na zona sul de Macapá, no momento em que realizava a distribuição de entorpecentes recebidos do casal. Com ele, foram encontrados drogas, dinheiro em espécie e um celular roubado.

Já no Miracema, a mulher, de 21 anos, foi presa em flagrante após indicar aos policiais o esconderijo da droga em seu apartamento. O companheiro dela, um homem de 23 anos, conseguiu escapar ao pular pela janela do segundo andar do prédio.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas.

“Toda informação recebida é apurada com rigor, e o sigilo é absoluto”, garantiu o delegado.

As denúncias à DENARC podem ser feitas pelo número (96) 98141-4161.