Em Macapá, atores reproduzem jornada de Jesus há quase 5 décadas

O SNTV conversou com o diretor Amadeu Lobato e com o advogado Daniel Modesto, que interpreta Jesus há 5 anos

Por SELES NAFES

Há 46 anos, o diretor Amadeu Lobato cumpre uma tradição artística. Roteirista, ele também escala o elenco que ao longo das décadas foi se renovando. A maioria no cast é de jovens, mas também há pessoas maduras na vida e na fé. Em Macapá, a Paixão de Cristo é reproduzida com linguagem própria na peça Uma Cruz para Jesus, encenada no anfitteatro da Fortaleza de São José de Macapá, a principal fortificação bélica da era portuguesa no Brasil. Amadeu falou com o SNTV sobre o sentimento que carrega ao montar a peça há quase 5 décadas, e revela que já pensa no ano que vem. Também conversamos com Daniel Modesto, o advogado que interpreta Jesus pelo quinto ano. A pela será encenada durante duas noites a partir de amanhã (17), às 20h.