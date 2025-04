Emendas: Bruno faz peregrinação em gabinetes da bancada federal

Prefeito de Tartarugalzinho fez extensa agenda no Congresso

Da REDAÇÃO

Em agenda oficial na capital federal nesta quinta-feira (24), o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (União), reforçou os esforços em busca de recursos para a cidade, que fica a 222 km de Macapá. Com foco nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, o gestor promoveu encontros com membros da Bancada Federal do Amapá, buscando garantir recursos e parcerias que impulsionem o desenvolvimento local.

Durante as reuniões em Brasília, Bruno esteve com lideranças influentes do Congresso, como o senador Randolfe Rodrigues (PT) e os deputados federais Josenildo Abrantes (PDT) e Professora Goreth (PDT). Os parlamentares reafirmaram o compromisso com iniciativas que beneficiem os municípios do interior.

A visita teve como principal objetivo apresentar demandas urgentes da população de Tartarugalzinho. De forma direta, o prefeito levou propostas e dialogou com os representantes sobre estratégias para viabilizar investimentos. Ele destacou a importância de unir forças entre os entes federativos para levar melhorias concretas à cidade.

“A nossa missão é lutar por melhorias e garantir que as portas se abram para Tartarugalzinho. Com diálogo, respeito e articulação séria, vamos onde for preciso para trazer avanços concretos. Brasília nos ouviu. E o nosso povo vai sentir os resultados”, afirmou Bruno Mineiro, ao encerrar os compromissos na capital.