Empresa se pronuncia após denúncias de descarte irregular de resíduos em área de reciclagem

Expresso Entulhos negou descarte de lixo doméstico e alta velocidade dos caminhões

Por SELES NAFES

Após a publicação de uma reportagem no Portal SN, onde moradores do bairro São José, zona oeste de Macapá, denunciam o descarte irregular de resíduos e a alta velocidade de veículos que transportam entulhos na região, a empresa Expresso Entulhos e Reciclagem LTDA se posicionou sobre o assunto. A concessionária negou qualquer irregularidade, especialmente o descarte de lixo doméstico, como apontaram os moradores na reportagem.

De acordo com a empresa, as informações divulgadas pela associação de moradores “não condizem com a realidade da atuação da empresa”. A Expresso Entulhos afirmou que o local citado não é um lixão, mas sim um “Bota Fora” devidamente licenciado para o armazenamento de resíduos inertes da construção civil, como concreto, tijolos, cerâmicas e materiais similares, conforme a legislação ambiental vigente. Segundo a nota, o espaço não recebe lixo doméstico ou orgânico.

A empresa também declarou que não permite o descarte irregular de resíduos orgânicos no local. Esses materiais, segundo eles, são encaminhados exclusivamente para locais autorizados pela Prefeitura Municipal, como a Lixeira Pública da BR-210.

A Expresso Entulhos destacou que possui licenciamento regular para a coleta, transporte e armazenamento de resíduos da construção civil, além de realizar triagem para a reciclagem de materiais como plásticos, madeiras e papéis. A empresa reforçou seu compromisso com a redução do impacto ambiental e a promoção da sustentabilidade.

Alta velocidade dos caminhões

Quanto à crítica sobre a alta velocidade dos caminhões que trafegam pela área, a empresa afirmou que realiza ações contínuas de conscientização de seus motoristas para a prática da direção defensiva, visando garantir a segurança viária e o respeito às comunidades vizinhas.

A Expresso Entulhos também pontuou que a rua que dá acesso à sua sede é historicamente utilizada por veículos pesados de diversas atividades da região, e que o tráfego intenso não é exclusivo da operação da empresa.