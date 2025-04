Empresário preso em avião paga fiança de R$ 75 mil

Walter Koschinski, de 53 anos, foi libertado após audiência de custódia realizada ainda ontem

Por SELES NAFES

O empresário Walter Koschinski, de 53 anos, preso ontem (4) dentro de um avião em Macapá acusado de importunação sexual, foi liberado no mesmo dia, após passar por audiência de custódia. O juiz responsável pela audiência estipulou uma fiança de 50 salários mínimos, o equivalente a cerca de R$ 75 mil.

Koschinski recebeu voz de prisão de agentes da Polícia Federal logo após o pouso da aeronave no Aeroporto Internacional de Macapá, sendo autuado em flagrante. A PF foi acionada por comissários de bordo após denúncia de uma passageira.

Segundo o relato dela, o empresário teria tocado sua coxa sem consentimento, após uma conversa considerada “invasiva” durante o voo. Ele, que atua no setor do agronegócio, é natural de Tupãssi (PR) e embarcou em Brasília com destino a Macapá.

Em depoimento, Koschinski negou ter cometido o crime. Apesar da libertação, ele continuará respondendo ao processo em liberdade.

O Portal SN não teve acesso à íntegra da decisão judicial, mas, em casos como esse, é comum que sejam aplicadas medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica.