Entregador assaltado por três bandidos pede ajuda para recuperar sua moto

Assalto ocorreu no Bairro Goiabal, zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A noite de quarta-feira (16) se transformou em pesadelo para o motorista de aplicativo Eder Pantoja, vítima de um assalto no bairro Goiabal, zona oeste de Macapá. Após o susto e o prejuízo, o trabalhador desabafou: “Amanhecer vivo é o melhor presente que Deus nos dá”.

Eder realizava uma entrega quando, ao chegar ao local indicado, foi surpreendido por três criminosos. Segundo a vítima, dois dos assaltantes eram baixos e um era alto. Eles portavam facas e uma arma de fogo.

Em meio à violência da abordagem, os bandidos subtraíram a renda que Eder havia conseguido durante o dia, além de seu cordão, relógio e celular. O golpe mais duro, no entanto, foi a perda de sua motocicleta Honda Fan 125, de placa NEO 8925, seu principal instrumento de trabalho e fonte de sustento.

Visivelmente abalado, Eder agora busca desesperadamente por informações que possam levar à localização de sua moto. Sem o veículo, sua capacidade de trabalhar e garantir o sustento de sua família fica comprometida.

“Essa moto é tudo para mim. É com ela que eu trabalho todos os dias para levar o pão para casa. Peço a quem tiver qualquer informação, por menor que seja, que entre em contato com a polícia”, apela o trabalhador.

A Polícia Militar do Amapá foi acionada e investiga o caso. A população pode colaborar com as autoridades repassando qualquer informação relevante através do número 190 ou com Eder pelo (96) 98138-8492.

A esperança de Eder reside agora na solidariedade da comunidade para que ele possa recuperar seu ganha-pão e seguir em frente após o trauma.