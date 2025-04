Entregador de bicicleta é impedido de trabalhar durante paralisação da categoria em Macapá

Paralisação dos entregadores de aplicativos, que se estende por todo o país, tem como objetivo reivindicar melhores condições de trabalho e remuneração justa.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um entregador de aplicativo, identificado como Thiago Guedes, é impedido de trabalhar por outros entregadores durante a paralisação da categoria em Macapá, que teve início na última segunda-feira (31) e continua nesta terça-feira (1º) em todo o Brasil.

Nas imagens, Thiago aparece de bicicleta, retirando um pedido e pronto para entregá-lo a um cliente. No entanto, ele é abordado por outros entregadores que utilizam motocicletas, que o impedem de sair do shopping e prosseguir.

“Não tá podendo passar, tirar pedido do Ifood. É paralisação”, diz um dos homens.

Thiago, por sua vez, reage à abordagem e afirma que irá chamar a polícia. Em seguida, outro homem, usando óculos, tenta retirar o pedido da mochila térmica. Diante da situação, o entregador de bicicleta não consegue sair do local e retorna ao estabelecimento onde havia pegado o pedido.

O vídeo gerou grande repercussão nas redes sociais, com a maioria dos internautas expressando indignação com a atitude dos entregadores que impediram Thiago de trabalhar. Muitos criticaram a ação, classificando-a como desrespeitosa e prejudicial ao trabalhador.

A paralisação dos entregadores de aplicativos, que se estende por todo o país, tem como objetivo reivindicar melhores condições de trabalho e remuneração justa. Os manifestantes alegam que o modelo de trabalho atual configura “escravidão moderna” e exigem o pagamento mínimo de R$ 10 por entrega, R$ 2,50 por quilômetro rodado, limite de 3 quilômetros para entregas de bicicleta e o fim do agrupamento de entregas sem a devida compensação.

As empresas de aplicativos ainda não se manifestaram sobre o caso específico do entregador impedido de trabalhar, mas afirmaram que estão abertas ao diálogo com a categoria para buscar soluções que atendam às demandas dos trabalhadores