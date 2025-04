Ex-conselheiro tutelar é morto com tiro no peito

Crime ocorreu no bairro do Goiabal, na zona oeste de Macapá, após suposta tentativa de invasão de domicílio

Por OLHO DE BOTO

O ex-conselheiro tutelar de Tartarugalzinho, Edinaldo dos Reis Santos Júnior, de 34 anos, foi assassinado com um tiro de cartucheira no peito na noite deste domingo (20), no Bairro Goiabal, zona oeste da capital.

A vítima, conhecida como “Júnior”, teria sido baleada pelo proprietário de um imóvel localizado na principal rua da comunidade, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas.

Segundo o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o autor do disparo fugiu do local antes da chegada da polícia, mas já foi identificado durante os levantamentos realizados na cena do crime.

Conforme informações repassadas à polícia, a vítima havia passado parte da noite consumindo bebida alcoólica com um amigo. No trajeto de volta para casa, já sozinho, Júnior teria tentado arrombar a porta do estabelecimento onde ocorreu o crime, que também funciona como uma batedeira de açaí.

“Isso ainda está muito incerto. Só depois de ouvirmos as testemunhas é que conseguiremos definir o que realmente aconteceu”, afirmou o delegado Moraes.

As diligências seguem em busca do autor do crime, bem como de imagens que possam ter registrado o momento do homicídio. A polícia pediu informações da comunidade que possam auxiliar nas investigações pelo contato da DHPP: (96) 99170-4302, o disque-denúncia da delegacia.