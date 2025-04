Ex-detento é executado a tiros enquanto trabalhava de diarista em loja de conveniência

Ocorreu na Vila Olímpica do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ataque a tiros na noite deste domingo (6), nas proximidades da Vila Olímpica do município de Santana, resultou na morte de um ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O crime ocorreu na Rua Euclides Rodrigues, às 21h, no Bairro Nova Brasília, a 17 km de Macapá.

Leandro Costa Damasceno tinha 24 anos e trabalhava como diarista em uma conveniência. Testemunhas disseram à polícia que a execução foi cometida por um indivíduo que já chegou disparando, depois fugiu sem levar nada da vítima.

A motivação da execução e a identidade do atirador ainda são desconhecidas, mas os investigadores da 1ª DPS já sabem que Leandro Costa havia sido preso por roubo, em 2021.

O serviço de inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), juntamente com militares do 4º Batalhão, fizeram buscas pela região, mas ninguém foi preso. O caso agora segue sob investigação do delegado Leonardo Alves.