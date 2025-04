Ex-detento é executado a tiros

Crime ocorreu no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 22 anos foi atacado a tiros na noite desta quarta-feira (23) e acabou morrendo na sala de cirurgia minutos após de ter sido socorrido ao Hospital de Emergências de Macapá.

No ataque, ocorrido por volta de 20h30, na Rua Tony Tavares, no Bairro Infraero I, zona norte da capital, a vítima sofreu ferimentos no abdômen.

A motivação do homicídio e a identidade do atirador ainda são desconhecidas, mas a polícia trata o caso como execução em decorrência de um possível acerto de contas.

Levantamentos iniciais confirmaram que o alvo, Marlon Corrêa do Vale, tinha passagem pelo sistema prisional amapaense por roubo, e que, após o ataque, o assassino fugiu sem levar nada da vítima. O suspeito segue foragido.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) prossegue nas investigações e disponibiliza o Disk Denúncia 9 9170 4302 – qualquer informação que possa ajudar na elucidação do crime deve ser repassada para este contato.