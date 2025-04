Ex-detento que estava a caminho para executar rival morre em tiroteio com o Bope

Troca de tiros ocorreu na Rua do Boeirinho, região de constantes conflitos na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) morreu baleado ao tentar fugir num carro de aplicativo e abrir fogo contra uma equipe do Bope. O confronto ocorreu na noite desta quinta-feira (24), no Bueinho, região os Bairros São Lázaro e Pacoval, na zona norte de Macapá, marcada por constantes conflitos entre traficantes e a Polícia Militar do Amapá.

Jacó Chaves Pantoja tinha 38 anos e possuía anotações criminais por roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Tudo começou quando policias da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam/Bope) decidiram abordar o veículo, apontado pelo serviço de inteligência da PM como suspeito de transportar indivíduos armados para executar membros de facções rivais.

Ao ser avistado trafegando pela Rua Goiás, os policias relataram que tentaram abordar o carro branco, modelo Polo, mas o motorista desobedeceu às ordens de parada e fugiu em alta velocidade, só parando cerca de 500 metros depois, na rua do Buerinho, próximo a uma área de pontes. Foi neste momento que Jacó, que estava no banco traseiro, começou a disparar contra os policiais e, no revide, foi atingido.

Outros três ocupantes do veículo, incluindo o motorista e sua esposa, não reagiram e foram levados para a Central de Flagrantes do Pacoval. A mulher contou que ouviu quando um dos homens deu ordens para o marido acelerar o carro, e que ele só parou porque ela está grávida.

O motorista, Stanley Hall de Araújo Santos, de 31 anos, segundo a polícia, contou que trabalha por aplicativo e que estava fazendo a segunda corrida da noite para Jacó e Alexandre até o Bairro Infraero I, e confirmou que só tentou fugir da abordagem porque Jacó ordenou.

Mas a polícia constatou que Stanley já respondeu a processos por furto, pensão alimentícia e tráfico de drogas.

Já o passageiro identificado como Alexandre Mailson Felix dos Prazeres, de 20 anos, disse aos policiais que Jacó estava indo buscar um terceiro indivíduo para matar um rival conhecido como ‘Mutante’, no Bairro Infraero I. Com Alexandre, foi encontrado um pacote que continha 19 munições calibre 380.

Além da arma utilizada na troca de tiros por Jacó, uma pistola 938 prateada com numeração raspada, os peritos acharam no bolso dele R$ 50 e um cordão pingente.