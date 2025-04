EXCLUSIVO: Duas diretoras foram exoneradas após mostrarem condições de escolas

Além da gestora da escola do Jaranduba, prefeito Furlan exonerou a diretora da Vila Progresso após elas conversarem com vereadores

Por SELES NAFES

O Diário Oficial de Macapá do dia 24 de março revela que a diretora da Escola Municipal do Jaranduba, Mariane Barbosa Pacheco, não foi a única exonerada do cargo pelo prefeito Antônio Furlan (MDB). Na mesma edição, também foi publicado o decreto de exoneração de Tamires Costa Menezes, da Escola Municipal da Vila Progresso. As duas profissionais haviam mostrado a vereadores as condições precárias de funcionamento das unidades.

Ontem (8), o tema dominou boa parte dos debates na Câmara Municipal de Macapá. As visitas dos vereadores Banha Lobato (UB) e Joselyo (PP) às duas escolas do arquipélago do Bailique ocorreram no fim de fevereiro.

Durante a inspeção, a então diretora Tamires Menezes afirmou que a escola da Vila Progresso, a maior do Bailique, com 150 alunos, não contava com profissionais cuidadores para estudantes com deficiência. Ela informou aos vereadores que já havia solicitado ao prefeito a contratação de educadores especializados, mas nenhuma providência havia sido tomada.

Na escola do Jaranduba, os dois vereadores foram recebidos pela então diretora Mariane Barbosa Pacheco, que mostrou as salas de aula sem iluminação. Professores afirmaram que as salas ficam molhadas quando chove, e materiais necessários foram comprados graças a recursos arrecadados em eventos. Vídeos também mostram a diretora entregando um relatório ao vereador com uma série de dificuldades enfrentadas. Mariane foi exonerada no dia 24.

Na sessão de ontem, o vereador Banha Lobato usou a tribuna para pedir ao prefeito de Macapá que reconsidere e readmita a diretora do Jaranduba.

“Me senti culpado. Fui exercer meu papel de fiscalizar e sobrou pra diretora”, desabafou.

Ele ainda não sabia da exoneração da segunda diretora. A prefeitura ainda não se pronunciou sobre as duas exonerações, mas o Portal SN foi acusado de divulgar fake news.