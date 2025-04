Executado com tiro na nuca era matador de rivais, diz polícia

Corpo foi achado em matagal de região controlada pelo crime organizado, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Científica do Amapá identificou o corpo encontrado com um tiro na nuca, na última quarta-feira (2), jogado em meio ao matagal de um terreno localizado em uma região controlada pelo crime organizado, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Jardyson Luciano Trindade dos Santos tinha 32 anos e possuía o status de matador de rivais na guerra de facções, conforme levantamos da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A investigação também revelou que o crime ocorreu no início da madrugada de quarta-feira, quando Jardyson seguia a pé pela Avenida Vênus e foi atacado a tiros por três homens que saíram de um carro prata.

Moradores disseram ter ouvido tiros e pedidos por socorro, mas o alvo dos bandidos só foi encontrado horas depois, já sem vida. Os criminosos fugiram sem ser reconhecidos e o caso é tratado como execução por acerto de contas.