Faccionado que cobrava ‘mensalidades’ de comerciantes é morto em confronto com a PM

Criminoso oferecia suposta proteção da FTA para quem pagasse os valores. SBT também era suspeito de homicídio, tráfico e extorsão

Por OLHO DE BOTO

Um ataque a tiros contra uma patrulha do 8º Batalhão da Polícia Militar do Amapá resultou em revide e, como consequência, na morte de um faccionado identificado como Samuel de Sousa Matos, conhecido como “SBT”, de 25 anos. O confronto ocorreu no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

Apontado como líder da facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA) no bairro, Samuel também era acusado de cobrar mensalidades de pequenos comerciantes da região, sob a promessa de “proteção” da facção. Segundo informações da PM, ele possuía diversas anotações criminais por homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com o oficial que comandava a ocorrência, a equipe tentou abordar dois indivíduos em atitude suspeita, sentados em frente a uma quitinete na 16ª Avenida. Durante a abordagem, Samuel correu e tentou se trancar no imóvel.

Segundo relatos, ele disparou contra os policiais no momento em que a equipe impediu o fechamento da porta, com a clara intenção de atingi-los. Por sorte, nenhum militar foi ferido.

Após a troca de tiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. A ocorrência foi finalizada com o trabalho da Polícia Científica do Amapá.