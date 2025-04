Fachada desaba e cai em cima de trabalhador em Macapá; vítima teve morte instantânea

Tragédia ocorreu em um imóvel comercial situado no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A estrutura antiga de uma fachada de concreto não aguentou o peso de uma nova instalação metálica – base para um pequeno telhado –, e desabou em cima de um dos trabalhadores que executavam o serviço. Atingida na cabeça, a vítima não sobreviveu.

O acidente de trabalho ocorreu no fim da manhã de hoje (2), em um imóvel comercial situado na Rua Leopoldo Machado entre as Avenidas Xavantes e Caramurus, no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Segundo testemunhas, Magno Palheta dos Santos, 32 anos, estava na calçada embaixo da estrutura que pesou e levou a fachada ao chão. Ele foi atingido por uma parte de um bloco de tijolo e morreu na hora. O irmão da vítima também trabalhava na obra, mas não foi ferido. Contudo, ficou bastante abalado depois que os bombeiros confirmaram o óbito.

“Infelizmente, mais uma fatalidade. O cidadão estava fazendo a substituição de uma estrutura na parte da fachada da edificação e no decorrer desse serviço, parte dessa fachada de alvenaria cedeu e atingiu o cidadão. Infelizmente, a gente chegou aqui e já nos reparamos com uma vítima sem sinais vitais”, relatou o capitão Antony, do Corpo de Bombeiros do Amapá.

Segundo ele, o trabalhador havia feito a fixação das novas estruturas (tesouras) e se preparava para fazer a parte da cobertura quando o acidente ocorreu.

“Já havia uma outra estrutura antiga antes dessa, que havia sido retirada para que a nova fosse instalada. Talvez, nessa troca, pudesse ter ocorrido algum tipo de comprometimento da estrutura física. Quando nós chegamos aqui, no cenário, ele não estava apresentando nenhum tipo de proteção na sua cabeça. Não sei se ela foi retirada ou não. Se ele estava usando, muito provavelmente isso poderia ter dado uma sobrevida para ele. Vale ressaltar que, para esse tipo de trabalho, é sempre interessante você fazer a utilização dos EPIs corretamente”.