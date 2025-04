Família de estudante assassinada na Bolívia busca recursos para trazer corpo ao Amapá

Natural da cidade de Santana, a 17 km de Macapá, Jenife Silva foi brutalmente assassinada em Santa Cruz de La Sierra.

Por RODRIGO DIAS

Duas semanas se passaram desde o brutal assassinato da estudante de medicina Jenife Silva, de Santana, ocorrido no dia 3 de abril em um apartamento em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A família da jovem continua em uma angustiante batalha para conseguir trazer seu corpo de volta ao Amapá para que possa ser sepultada em sua terra natal.

Através das redes sociais, Jessi Silva, irmã mais nova de Jenife, que foi vítima de feminicídio, publicou um vídeo comovente agradecendo a solidariedade financeira de diversas pessoas que se sensibilizaram com a causa. No entanto, ela explicou que o montante arrecadado ainda está longe do necessário para cobrir todas as despesas do translado.

“Chegando aqui [na Bolívia], nós tivemos gastos inesperados com advogada e questões documentais e burocráticas do processo”, relatou Jessi.

“Além disso, quero agradecer aos nossos três representantes políticos que nos ajudaram com passagens e parte do translado de Bolívia para São Paulo. Inicialmente, tínhamos um orçamento para cremação, mas fomos informados de que, por se tratar de um crime, isso não seria possível. Infelizmente, o valor total aumentou consideravelmente por se tratar do translado de um corpo”, acrescentou.

Jessi detalhou ainda que o translado de Bolívia para São Paulo ainda não está completo devido ao aumento dos custos. Além disso, os valores para o transporte de São Paulo para Macapá e, posteriormente, de Macapá para Santana, ainda são desconhecidos.

Visivelmente emocionada, Jessi fez um apelo à comunidade: “Eu venho aqui pedir mais uma vez, a quem puder ajudar, estamos aqui de coração aberto pedindo muito a ajuda de vocês. Com relação a isso, ainda temos um déficit calculado em R$ 18 mil para levarmos a minha irmã de volta para o estado”.

A família reforça que qualquer contribuição, por menor que seja, fará uma grande diferença neste momento de dor e dificuldade. Para quem deseja ajudar a família de Jenife Silva, seguem os dados para contribuição:

Nome: Jessijeny Almeida da Silva

Chave Pix (CPF): 029.146.662-17

Banco: Nubank

A família agradece imensamente a solidariedade de todos e pede que a mensagem seja compartilhada para que mais pessoas possam se juntar a esta corrente de apoio. A luta para trazer Jenife para seu descanso final em Santana continua.