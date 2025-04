Família de estudante de medicina achada morta na Bolívia confirma assassinato

Jenife Revival da Silva, de 37 anos, foi encontrada morta na zona norte de Santa Cruz de La Sierra, dentro de um apartamento.

A família de Jenife da Silva, estudante de medicina encontrada morta na Bolívia na última quinta-feira (3), divulgou uma nota neste sábado (5) acusando um adolescente de 16 anos de ser o responsável pelo crime. Natural de Santana, no Amapá, Jenife, de 37 anos, cursava medicina em Santa Cruz de La Sierra e foi encontrada sem vida em um apartamento na Avenida Cristo Redentor, próximo ao Sétimo Rodoanel.

Em comunicado à imprensa, os familiares afirmam que o principal suspeito é um jovem que teria se aproximado da vítima no final de março, apresentando-se como um homem de 20 anos.

“Ela apenas trocou número de telefone com ele e comentou com amigos sobre a insistência dele, mas jamais se envolveria com alguém de 16 anos, principalmente por ter um filho de 17”, diz a nota. O comunicado ainda denuncia que o suspeito, de família influente na Bolívia, estaria interferindo nas investigações.

Segundo a família, o suposto assassino após a audiência de custódia, ele foi transferido, sob protestos de amigos da vítima, para um centro de reabilitação para adolescentes, o Cenvicruz. O local concentra plantações de hortaliças que são cuidadas pelos jovens infratores.

“As informações que recebemos indicam que há distorções no caso, como se Jenife fosse culpada”, afirma o texto. A Embaixada do Brasil na Bolívia está acompanhando as investigações, e representantes da família viajaram para o país em busca de respostas.

Jenife, conhecida nas redes sociais como Jenife Revival, fez sua última publicação no Instagram no domingo, 31 de março, três dias antes de ser achada morta. Desde a notícia, amigos e conhecidos têm compartilhado homenagens, lembrando sua dedicação aos estudos e sua personalidade alegre.

Pedido por justiça

A família exige apuração rigorosa e transparência das autoridades bolivianas.

“Jenife saiu do Brasil em busca de um sonho, que foi destruído pela violência. Queremos justiça e que sua história sirva para alertar sobre a falta de segurança que estudantes brasileiros enfrentam no exterior”, finaliza a nota.

O caso segue sob investigação, e a polícia boliviana ainda não se pronunciou sobre as acusações de influência externa.