Familiares da estudante de medicina estão na Bolívia para cobrar justiça e trazer corpo ao Amapá

Assassinato da santanense Jenife da Silva mobilizou amigos, que cobram das autoridades boliviana e brasileira esclarecimentos.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A morte da santanense Jenife Silva, de 37 anos, assassinada na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, na semana passada, provocou uma onda de manifestações de indignação, principalmente nas redes sociais.

A irmã da vítima e dois tios já estão no país vizinho, onde pretendem liderar uma manifestação para cobrar esclarecimentos das autoridades locais e providenciar o traslado do corpo da estudante ao Amapá.

Em Santana, a 17 km de Macapá, um ato cobrando justiça está programado para esta terça-feira (8).

O crime, ainda cercado de mistérios e contradições, chocou a comunidade brasileira residente na Bolívia. Manifestantes realizaram protestos em frente à faculdade onde Jenife estudava.

A família da santanense ainda avalia a melhor decisão sobre o destino do corpo – se será cremado na Bolívia, com as cinzas trazidas ao Amapá, ou se será transportado em urna funerária.

Segundo os familiares, ainda há muitas dúvidas sobre as circunstâncias da morte.

“Ainda existem muitos questionamentos em relação à morte da minha cunhada. Minha namorada e dois tios já estão na Bolívia, onde vão buscar mais informações com as autoridades locais. Além disso, a família ainda vai decidir se o corpo será cremado ou trazido para Santana. Se vier, é provável que solicitemos uma autópsia com laudos realizados aqui. Há muita desconfiança em relação às autoridades bolivianas”, afirmou Maic Bezerra, cunhado de Jenife.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pelas autoridades bolivianas. Ele teria confessado o crime, alegando ter mantido um relacionamento com a vítima, mas sem explicar os reais motivos do assassinato. Familiares temem que o jovem esteja sendo protegido por autoridades locais, por supostamente pertencer a uma família influente da cidade.

“Existem questões que precisam ser esclarecidas. Vamos cobrar, tanto das autoridades bolivianas quanto do consulado brasileiro, um posicionamento mais enérgico para que a morte da Jenife seja, de fato, esclarecida”, reforçou Maic.

Em Santana, familiares da estudante organizam uma campanha de arrecadação para cobrir os custos com as despesas dos parentes que estão na Bolívia. As doações podem ser feitas via Pix, utilizando a chave: CPF 029.146.662-17 (Jessijeni Almeida da Silva).