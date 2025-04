Festival em Macapá une comida de boteco e samba

Evento promovido pelo Sebrae Amapá acontece de 4 a 6 de abril, com gastronomia, música e homenagem ao Bar Du Pedro

Da REDAÇÃO

Macapá vai ganhar um novo evento para agradar os amantes da boa comida e do samba. A primeira edição do Gastrosamba, promovida pelo Sebrae Amapá, acontece entre os dias 4 e 6 de abril, no estacionamento da instituição, no Bairro Laguinho, das 18h às 23h. O festival combina o melhor da comida de boteco com o ritmo contagiante do samba, além de oferecer oficinas culinárias e um espaço infantil.

O Gastrosamba faz parte do projeto Gastronomia Tucuju, reformulado para fortalecer os empreendedores do setor e ampliar sua participação no circuito gastronômico local. Segundo Vânia Chermont, representante do Sebrae, o evento surgiu após ouvir as demandas dos próprios empresários.

“Queremos dar maior visibilidade às marcas e aumentar o faturamento dos negócios, mantendo o padrão dos eventos do Sebrae, mas com foco na valorização da comida de boteco e dos ingredientes regionais”, explica Chermont.

Homenagem e competição

Um dos destaques do festival é a homenagem ao Bar Du Pedro, tradicional ponto gastronômico de Macapá. Além disso, o evento terá um concurso para eleger a melhor comida de boteco, avaliada por críticos gastronômicos. A competição busca incentivar a criatividade e a inovação entre os participantes.

Ao todo, 20 empreendimentos foram escolhidos por meio de edital lançado em fevereiro. Entre os selecionados estão: Divina Arte, Essência do Norte, Bk Burguer, Misterburg_MCP, Bar do Urso, Cantinho Baiano Gastrobar, Tucuju Burguer, Sorveteria Santo Antônio, Amapá Beer, Homemade.