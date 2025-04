Gênesis1

Na busca por suas origens, o homem se divide entre filosofias como o ateísmo, o politeísmo e panteísmo. No entanto, a Bíblia coloca por terra todas essas correntes do pensamento. Se observarmos como a Terra e o nosso corpo funcionam muito bem, faz mais sentido acreditarmos num mundo que foi organizado de forma inteligente. O que você acha? Vamos analisar juntos Gênesis 1 e tenha uma ótima quinta-feira com nosso Deus e nosso Salvador Jesus!