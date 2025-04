Foragido por homicídio em Goiás é preso relaxando em hotel no sul do Amapá

Prisão ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um homem que estava foragido da Justiça de Goiás foi preso no sul do Amapá em uma operação conjunta entre as Polícias Civis dos dois estados, nesta terça-feira (15). O mandado de prisão é referente ao crime de homicídio qualificado, ocorrido na cidade de Rio Verde, a 230 km de Goiania.

O indivíduo foi localizado relaxando em um hotel na parte baixa da cidade amapaense após um intenso trabalho de troca de informações entre o Núcleo de Operações e Inteligência (NOI) da Polícia Civil do Amapá e equipes da Polícia Civil de Laranjal do Jari.

De acordo com o delegado Breno da Costa, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari, a ação se concretizou após um pedido de apoio da Delegacia de Infância e Juventude local à equipe de investigação.

“A integração entre as polícias é fundamental no combate à criminalidade. Aqueles que fogem da Justiça e buscam refúgio no Amapá pensando em impunidade estão enganados. Essa prisão demonstra a nossa capacidade de atuação conjunta e a nossa determinação em cumprir a lei”, destacou o delegado.

Embora o nome oficial não tenha sido divulgado pelas autoridades, o portal SN apurou que o foragido se chama Glademir Miranda de Sousa, de 51 anos.

Após a prisão, ele foi conduzido à 1ª Delegacia de Laranjal do Jari para os procedimentos legais cabíveis. Ele passou por audiência de custódia e já foi encaminhado ao sistema penitenciário amapaense, onde permanecerá à disposição da Justiça de Goiás.