Governo abre quase 1 mil vagas em cursos profissionalizantes; veja como se inscrever

Ao todo, foram abertas 955 vagas. As aulas começam em agosto

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá iniciou a segunda etapa do Processo Seletivo Simplificado para cursos profissionalizantes, oferecendo 955 vagas distribuídas em mais de 20 cursos nas áreas de linguagem, artesanato, música, recursos humanos, segurança do trabalho, ilustração, entre outras. As inscrições começaram nesta segunda-feira (14), às 14h, e terminam amanhã (16), exclusivamente online. CLIQUE AQUI para se inscrever.

As oportunidades são voltadas para diferentes faixas etárias, desde crianças a partir de 8 anos até jovens e adultos, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. A iniciativa abrange seis centros profissionalizantes localizados nos municípios de Macapá e Santana, com início das aulas previsto para o dia 13 de agosto.

Confira as instituições participantes:

Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari

Centro de Educação Profissional de Santana Profª. Maria Salomé Gomes Sares

Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá

Centro de Educação Profissional em Arte e Cultura Bi Trindade

Centro Cultural Franco Amapaense

Centro Estudos de Língua e Cultura Francesa Danielle Mitterrand

Cada candidato poderá concorrer a apenas uma vaga, observando os critérios estabelecidos no edital para cada curso. A seleção também garante cotas: 20% das vagas são reservadas para pessoas autodeclaradas afrodescendentes, 5% para pessoas com deficiência e 5% para indígenas.

O resultado final desta etapa será divulgado no dia 6 de maio. Para garantir a participação, os interessados devem se inscrever dentro do prazo.