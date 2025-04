Governo dobra capacidade de internação da Maternidade Mãe Luzia

Nesta sexta (4), 40 novos leitos foram entregues; o hospital continua em obras

Por SELES NAFES

A partir desta sexta-feira (4), a principal e mais antiga maternidade pública do Amapá passa a contar com 80 leitos, o dobro do que tinha. Com recurso de R$ 5 milhões indicados pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), o governo concluiu mais uma parte das obras de ampliação e modernização da Maternidade Mãe Luzia, no Hospital da Mulher, em Macapá. Os 40 novos leitos estão em 6 novas enfermarias. Alguns leitos são destinados exclusivamente a vítimas de violência doméstica. Assista!