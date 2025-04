Grupo Equatorial anuncia pacote de investimentos sociais no Amapá

O objetivo central é impulsionar o desenvolvimento social, cultural e esportivo no estado, promovendo um ambiente mais inclusivo e socialmente responsável.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O Grupo Equatorial, através da CEA Equatorial e da CSA, concessionárias de energia e água no Amapá, anunciou um pacote robusto de investimentos em projetos de responsabilidade social para o estado. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (3), no auditório da CEA Equatorial, região central de Macapá.

O objetivo central é impulsionar o desenvolvimento social, cultural e esportivo no estado, promovendo um ambiente mais inclusivo e socialmente responsável.

Entre as principais iniciativas de 2025, o Grupo Equatorial retomará a Escola de Eletricistas, oferecendo 50 vagas para capacitação profissional na área. Além disso, serão desenvolvidos projetos de eficiência energética em instituições sociais, visando a redução do consumo e dos custos com energia elétrica.

O Grupo também anunciou a execução do Projeto Recriar, em parceria com o Senai, e a implementação de projetos do Instituto Equatorial, como o Muda e o Diálogos Equatorial. Outra novidade é a construção de uma unidade da Casa Próspera em Macapá.

Como funcionam os projetos?

– Retorno da Escola de Eletricistas: A iniciativa visa formar profissionais qualificados para o setor elétrico, gerando oportunidades de emprego e renda para a população local.

– Projetos de Eficiência Energética em Instituições Sociais: O objetivo é reduzir o consumo de energia em entidades que prestam serviços essenciais à comunidade, otimizando recursos e promovendo a sustentabilidade.

– Projeto Recriar (em parceria com o Senai): A iniciativa busca oferecer cursos de qualificação profissional, capacitando jovens e adultos para o mercado de trabalho.

Viabilizados pelo Instituto Equatorial:

– Projeto Muda: A iniciativa promove ações de conscientização ambiental e sustentabilidade.

– Diálogos Equatorial: A iniciativa busca promover espaços de diálogo e interação com a comunidade, para entender suas necessidades e demandas.

– Casa Próspera em Macapá: A iniciativa visa oferecer suporte e capacitação para empreendedores locais, impulsionando o desenvolvimento econômico.

Todos as iniciativas terão anúncio específico feito de forma gradativa. No ano passado, foram investidos no Amapá R$ 2.779.049,08 em dois projetos de cultura e três de esporte, em cinco municípios, por meio de leis federais. Esse ano a ideia é aumentar esse número através de oportunidades oferecidas em editais.

Carlos Afonso Melo, superintendente de sustentabilidade do Grupo Equatorial, destacou o compromisso do Instituto Equatorial em investir em projetos que deixem um legado positivo para a população amapaense.

“O que a gente quer é mudar a vida das pessoas para melhor. É dar mais dignidade, é trazer oportunidades para que elas, de fato, mudem as suas condições atuais”, destacou.