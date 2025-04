Homem é morto a tiros na saída de boate

Crime ocorreu no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Um homem de 47 anos foi assassinado com três tiros na madrugada de domingo (13), na saída de uma boate localizada no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Eram cerca de 3h quando os investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foram chamados para a cena do crime. Lá, encontraram o corpo de Rodenilson Barbosa Lima jogado na calçada de uma casa que fica próxima ao local onde era realizado o evento e a vítima estava momentos antes.

Segundo testemunhas, assim que saiu da festa, Rodenilson se dirigiu até dois homens que estavam na frente da boate, parados em uma motocicleta modelo Biz, de cor branca. Eles conversaram por alguns minutos e depois um deles abriu fogo contra a vítima, que ainda tentou correr, mas logo foi atingida, inclusive por disparos na cabeça.

A dupla fugiu e ainda não foi identificada. Uma das suspeitas é de acerto de contas com traficantes.

A DHPP prossegue nas buscas pelos criminosos e informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas pelo disk denúncia: (96) 99170 4302.