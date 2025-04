Homem leva facada ao lado da feira

Crime foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos da Feira da 13 de Setembro, no Buritizal, zona sul de Macapá

Por RODRIGO DIAS

Uma câmera de segurança registrou um ataque na manhã deste domingo (27), na Avenida 13 de Setembro, ao lado da Feira do Produtor, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá. As imagens mostram o momento em que um homem, que caminhava pela calçada segurando uma garrafa de cerveja, foi atacado por outro indivíduo.

No vídeo, é possível observar o agressor parado ao lado de um estabelecimento comercial. Ao se aproximar, ele desfere um tapa na vítima e, em seguida, saca uma faca, atingindo-a com um golpe.

Para se defender, a vítima pega um pedaço de madeira e se prepara para reagir. No entanto, o agressor foge do local antes que a reação aconteça. As imagens mostram a vítima ensanguentada após o ataque.

A motivação da agressão ainda é desconhecida. Também não há informações sobre o estado de saúde da vítima.