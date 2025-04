Homem oferecia guloseimas para abusar da sobrinha de 6 anos, diz polícia

Acusado foi preso pela Polícia Militar do Amapá no Bairro Santa Inês, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que oferecia guloseimas para abusar sexualmente da própria sobrinha, uma menina de 6 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (31), no Bairro Santa Inês, na zona sul de Macapá.

O acusado, de 39 anos, estava na casa da avó da vítima quando foi flagrado por familiares e capturado por uma equipe comandada pelo sargento C. Júnior, do 1º Batalhão da PM do Amapá.

Na chegada ao local, a polícia foi informada que a criança havia sido abusada sexualmente pelo tio, com conjunção carnal, e que os estupros vinham acontecendo com frequência, conforme relatos da vítima à família após o flagrante.

O suspeito, conhecido como ‘Cupixó’, foi conduzido à delegacia especializada e autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele segue sob custódia da Polícia Civil do Amapá aguardando decisão da Justiça em audiência de custódia, nesta terça-feira (1º).