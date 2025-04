Homem que bebia em calçada é atacado e morto a facadas

Laudeci Lobato, de 28 anos, estava sozinho bebendo quando foi surpreendido pelo assassino com quem tinha brigado momentos antes, segundo a polícia

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi assassinado a golpes de faca enquanto bebia na calçada de uma mercearia na zona sul de Macapá. O crime aconteceu na noite deste sábado (12), nas proximidades do residencial Açucena, no Bairro Novo Buritizal.

A vítima foi identificada como Laudeci de Souza Lobato, de 28 anos. A Polícia Civil do Amapá descarta, até o momento, qualquer relação do homicídio com o crime organizado.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), horas antes do crime houve um desentendimento entre Laudeci e um indivíduo conhecido como “Pirulito”, apontado como o principal suspeito do assassinato.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que Laudeci, sentado em uma cadeira, é surpreendido pelo agressor. Ele ainda tentou fugir, mas caiu logo em seguida e não resistiu aos graves ferimentos.

A perícia constatou duas perfurações no corpo da vítima: uma no braço direito e outra no tórax.

O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado. Informações que possam ajudar a polícia a encontrá-lo podem ser repassadas anonimamente pelo telefone (96) 99170-4302. A DHPP garante o sigilo da denúncia.